Laurent Cipriani/Pool via REUTERS Президент Франции Эммануэль Макрон, объявив о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 и обучении солдат, показал отсутствие чувства ответственности, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
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