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Новости Тамбова

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Невролог объяснила причины возникновения головной боли на морозе

Невролог объяснила причины возникновения головной боли на морозе

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила причины возникновения сильной головной боли на морозе. Причиной неприятных или мучительных ощущении при охлаждении в минусовые температуры врач назвала анатомические особенности человека.

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