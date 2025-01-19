Невролог объяснила причины возникновения головной боли на морозе

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила причины возникновения сильной головной боли на морозе. Причиной неприятных или мучительных ощущении при охлаждении в минусовые температуры врач назвала анатомические особенности человека.
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