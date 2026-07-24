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Царьград

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ТАСС: Новобранцев 425-го полка «Скала» пытали и заклеивали рты, опубликовано видео

ТАСС: Новобранцев 425-го полка «Скала» пытали и заклеивали рты, опубликовано видео

В Сети появились кадры пыток мобилизованных в ВСУ — видео распространяется в сети.Российские силовики заявили о появлении в сети видео, на котором боевики украинского 425-го отдельного штурмового полка «Скала» применяют физическое насилие к новобранцам.

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