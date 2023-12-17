Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой на турнире во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с российской спортсменкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции, сообщила 17 декабря газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу соревнований.
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