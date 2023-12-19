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Дженнифер Лоуренс на премьере спектакля на Бродвее

Дженнифер Лоуренс на премьере спектакля на Бродвее

Дженнифер Лоуренс, а также Дакота Фаннинг, которая пришла поддержать свою младшую сестру Эль Фаннинг, Сара Полсон и другие звёзды посетили премьеру комедии Appropriate, которая состоялась в театре Хейс на Бродвее.

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