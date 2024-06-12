Во Владимирской области прошла торжественная церемония вручения первых паспортов

Накануне Дня России начальник Управления МВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Валерий Медведев вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым провели торжественную церемонию вручения первых паспортов юным гражданам региона.
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