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Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевРешение вступает в силу 10 октября.

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