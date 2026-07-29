Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру» заявил, что обсуждения о возможном возвращении мессенджера Telegram к полноценной работе в России не ведутся.
В Госдуме высказались о возвращении Telegram
Комментарии
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LD
Leon D
А сегодня уже Дурову обвинение. У кого-то наверху с головой не всё ладно? Причем тут Телега, если сервис работает в сети Вконтакте? И продолжает работать. Просто политический вихрь и сведение счетов.
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