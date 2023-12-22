В Бурятии спасли отшельника, прожившего в землянке более 25 лет

В Бурятии волонтеры помогли и привезли на обследование мужчину, который более 25 лет жил в землянке. В соцсетях движения «Рожденные помогать» Тарбагатайского района Бурятии сообщается, что мужчину зовут Леонид, и по показаниям медиков ему положена группа инвалидности.