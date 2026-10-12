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На севере Израиля прогремел взрыв, 10 человек пострадали

На севере Израиля прогремел взрыв, 10 человек пострадали

www.globallookpress.com/Nir Alon/ZUMAPRESS.com 10 человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в районе Верхней Галилеи на севере Израиля.

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