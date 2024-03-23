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Путин провёл разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьёвым

Путин провёл разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьёвым

Российский лидер Владимир Путин провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба Кремля.

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