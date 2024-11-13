В Брянской области за ночь уничтожили пять украинских БПЛА — губернатор

Пять беспилотников самолетного типа сбили подразделения ПВО ВС РФ в воздушном пространстве Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз 13 ноября в своем Telegram-канале «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области.
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