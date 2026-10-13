В Орле восстановили прежние маршруты трамваев

После временного отсутствия трамваев в Орле полностью восстановили движение по маршрутам №1, №3 и №4 с расписанием на будни, выходные и праздники.
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