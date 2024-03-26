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Цзю получит 10 миллионов долларов за бой с Фундорой, это рекорд для австралийского спорта

Цзю получит 10 миллионов долларов за бой с Фундорой, это рекорд для австралийского спорта

Стал известен гонорар Тима Цзю за поединок с американцем Себастьяном Фундорой 30 марта в Лас-Вегасе. Как сообщает Australian AP, Цзю получит 10 миллионов долларов, что станет рекордной суммой за одно выступление в истории австралийского спорта.

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