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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й

Совместное исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». Для формирования списка использовано три показателя: 1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»; 2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»; 3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

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