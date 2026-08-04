Тренер Покровская отвергла обвинения сборной РФ в плагиате у испанок на ЧЕ-2026

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в интервью РИА Новости раскритиковала обвинения россиянок в плагиате элементов из программы сборной Испании на чемпионате Европы 2026 года.
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