Врач предупредила о связи стресса от автомобильных пробок и старения кожи

Во время стрессовых ситуаций (пробки, дорожные конфликты или просто длительное нахождение за рулём) в организме активизируются биохимические процессы, стимулирующие выработку гормона кортизола, а его повышенный уровень негативно сказывается на состоянии кожи.
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