Собаку и кошку накормили: полицейские пришли на выручку брошенным на каникулы животным

Новосибирские полицейские открыли запертую квартиру, в которой бросили двух домашних питомцев. Ранее жители дома №18 /2 по улице Котовского рассказали в местных пабликах о забытой в пустой квартире собаке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии