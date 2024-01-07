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Собаку и кошку накормили: полицейские пришли на выручку брошенным на каникулы животным

Собаку и кошку накормили: полицейские пришли на выручку брошенным на каникулы животным

Новосибирские полицейские открыли запертую квартиру, в которой бросили двух домашних питомцев. Ранее жители дома №18 /2 по улице Котовского рассказали в местных пабликах о забытой в пустой квартире собаке.

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