Каменев о зарплатах хоккеистов: «Учителя, пожарные и полицейские в России должны получать больше, но мы тоже жертвуем здоровьем»

– Как ты относишься к публикации зарплат в КХЛ? – Если честно, мне без разницы. Конечно, я согласен с тем, что учителя, пожарные и полицейские в нашей стране должны получать гораздо больше, но мы тоже жертвуем своим здоровьем, – сказал форвард ЦСКА Каменев.