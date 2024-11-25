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Хакан Топкурулу: создание новой платёжной системы грозит крахом доллару США

Хакан Топкурулу: создание новой платёжной системы грозит крахом доллару США

Доверие к американской валюте в последние годы постоянно снижается"Концом доллара" и крахом США назвал создание альтернативной платёжной системы зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

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