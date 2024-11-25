Хакан Топкурулу: создание новой платёжной системы грозит крахом доллару США

Доверие к американской валюте в последние годы постоянно снижается"Концом доллара" и крахом США назвал создание альтернативной платёжной системы зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии