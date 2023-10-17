Politico: в ЕС недовольны превышением полномочий главой ЕК фон дер Ляйен

Высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) недовольны тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выходит за пределы должностных полномочий, не принимая во внимание точку зрения стран-участниц объединения, ориентируясь на мнение ближайших советников.