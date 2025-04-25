22.04.2025 в учреждении дошкольного образования проведена учебная пожарная эвакуация детей и сотрудников, практическая отработка действий при ЧС, в рамках плановой эвакуации и проведения штабной тренировки при угрозе и возникновении пожара.
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