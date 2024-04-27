Завершилось ли создание концепции парка 300-летия Барнаула и что изменили архитекторы

Сейчас территория за ТРЦ "Европа" лидирует в голосовании по благоустройству, и если она победит, архитекторы презентуют концепцию Создание концепции возможного парка 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа" сейчас находится на финальном этапе завершения.