Завершилось ли создание концепции парка 300-летия Барнаула и что изменили архитекторы

Сейчас территория за ТРЦ "Европа" лидирует в голосовании по благоустройству, и если она победит, архитекторы презентуют концепцию Создание концепции возможного парка 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа" сейчас находится на финальном этапе завершения.
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