Отчеканенную в честь Ушакова в 1800 году медаль вернули в РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль, отчеканенная в 1800 году в память освобождения Ионических островов адмиралом Феодором Ушаковым, вернулась в Россию - ее представили 24 февраля в Москве на приеме в честь 280-летия со дня рождения флотоводца.