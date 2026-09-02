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Царьград

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Роман Тимашов объяснил причины падения компрессии в двигателе

Роман Тимашов объяснил причины падения компрессии в двигателе

Автоэксперт Роман Тимашов в беседе с «Газетой.Ru» обсудил причины падения компрессии в двигателе, связывая её с износом деталей и повреждениями.

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