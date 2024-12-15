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Дабл-дабл Янниса Адетокумбо (32+14+9) помог «Бакс» пройти «Хоукс» в полуфинале Кубка НБА

«Милуоки» одержал победу (110:102) в полуфинале Кубка НБА. На счету форварда Янниса Адетокумбо 32 очка, 14 подборов, 9 передач, 1 перехват и 4 блок-шота.

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