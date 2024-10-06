Зарема Салихова: "Спартак" пинал Николсона как брошенного щенка

Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об игроке красно-белых Шамаре Николсоне, который оформил дубль в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", передает Metaratings.
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