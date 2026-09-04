Что мы строим в России? Любое государство стремится построить общество в интересах своих граждан или в интересах одной из привилегированны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как российская эл...
- 🎂 Сегодня Россия...
- 🎂 Сегодня Россия...
При капитализме чего нибудь путного для народа построить нельзя. Суть капитализма - деньги, прибыль, а не благосостояние народа, равноправие в обществе.