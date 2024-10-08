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Царьград

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Умерла после укуса клеща в 35 лет: Жуткая трагедия чемпионки России Власовой

Умерла после укуса клеща в 35 лет: Жуткая трагедия чемпионки России Власовой

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла после укуса клеща в 35-летнем возрасте.Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла на 36-м году жизни.

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