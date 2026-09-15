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Царьград

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Робот-доставщик запутался на парковке и устроил ДТП в Одинцово

Робот-доставщик запутался на парковке и устроил ДТП в Одинцово

Робот запутался в маршруте на парковке и столкнулся с выезжающим автомобилем.В подмосковном Одинцово робот-доставщик запутался в навигации и попал в дорожное происшествие с легковым автомобилем.

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