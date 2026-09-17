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Царьград

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Gulfstream G650ER из Британии приземлился в Китае после полета через Россию

Gulfstream G650ER из Британии приземлился в Китае после полета через Россию

Бизнес-джет Gulfstream G650ER, вылетевший из аэропорта Лутон, пересек воздушное пространство России и Монголии, после чего приземлился в китайском аэропорту округа Чанша Хуанхуа в 04.

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