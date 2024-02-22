🪖 «Быть хотя бы в виде ложки с парнями на передовой. Поддержать их.» К акции «Ложка для солдата» присоединились многие мастера России.
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🪖 «Быть хотя бы в виде ложки с парнями на передовой. Поддержать их.» К акции «Ложка для солдата» присоединились многие мастера России.