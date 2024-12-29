Лавров предложил "изгнать за джинсы": Карлсен и Зеленский под огнём критики

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался по поводу инцидента с Магнусом Карлсеном, оштрафованным за джинсы на чемпионате мира в Нью-Йорке, предложив подобный подход и к Владимиру Зеленскому за его частое нарушение дресс-кода.