Лавров предложил "изгнать за джинсы": Карлсен и Зеленский под огнём критики

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался по поводу инцидента с Магнусом Карлсеном, оштрафованным за джинсы на чемпионате мира в Нью-Йорке, предложив подобный подход и к Владимиру Зеленскому за его частое нарушение дресс-кода.
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