Больше не тот Чимин, которого все любили: Чонгук признал, что Мочи изменился в армии

Говорят, что армия меняет парней. Кого-то — в лучшую сторону, а кого-то делает грубее и жестче. Однако, преимущественно об опыте на службе люди говорят позитивно, считая, что каждый мужчина должен пройти через эту школу жизни, чтобы стать сильнее и мудрее, научиться самостоятельности и коммуникабельности с другими.