В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования»

Анонсированное полгода назад «Полное исследование» выйдет в январе 2025-го. За производство отвечает студия MAPPA, известная по таким хитам, как «Магическая битва», «Человек-бензопила», финал «Атаки титанов» и ремейк культового сериала «Ранма 1/2».