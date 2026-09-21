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ЦИК подсчитал 95% голосов: какие партии проходят в Госдуму 9-го созыва

ЦИК подсчитал 95% голосов: какие партии проходят в Госдуму 9-го созыва. ✔️Ну, во-первых, если не сенсация, то открытие прошедших выборов - провал "Справедливой России".

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