Какой церковный праздник отмечают православные верующие 9 января 2025 года Анна МалекЦерковный календарь Российской Федерации сообщает о важном событии для православных христиан — празднике, который будет отмечаться 9 января 2025 года.
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