Румынско-польская русофобия напрягает мышцы

Владислав МАКАРОВ Румыния и Польша 3 марта отметили День румынско-польской солидарности. «Этот день, совместно учрежденный в 2023 году, является одновременно символом прочных связей, объединяющих румынский и польский народы, и важным показателем постоянного интереса и желания двух стран и далее укреплять и развивать прочное и всеобъемлющее стратегическое партнерство», – отметили в румынском МИД.