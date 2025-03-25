Румынско-польская русофобия напрягает мышцы

Владислав МАКАРОВ Румыния и Польша 3 марта отметили День румынско-польской солидарности. «Этот день, совместно учрежденный в 2023 году, является одновременно символом прочных связей, объединяющих румынский и польский народы, и важным показателем постоянного интереса и желания двух стран и далее укреплять и развивать прочное и всеобъемлющее стратегическое партнерство», – отметили в румынском МИД.
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