Ювелиры объяснили интерес к нестандартным драгоценным камням

В моду вошли ранее непопулярные камни.фото: компания «Алроса»Если ранее ювелиров интересовали идеально чистые и ограненные драгоценные камни, то теперь в моду вошли «гадкие утята» — слишком выраженные, слишком темные или слишком странные, а также даже не драгоценные, сообщил 31 мая телеканал CNN.