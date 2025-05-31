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Ювелиры объяснили интерес к нестандартным драгоценным камням

Ювелиры объяснили интерес к нестандартным драгоценным камням

В моду вошли ранее непопулярные камни.фото: компания «Алроса»Если ранее ювелиров интересовали идеально чистые и ограненные драгоценные камни, то теперь в моду вошли «гадкие утята» — слишком выраженные, слишком темные или слишком странные, а также даже не драгоценные, сообщил 31 мая телеканал CNN.

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