В. Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине до 9 мая

Киев, 14 января /Синьхуа/ -- Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней -- до 9 мая 2025 года.
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