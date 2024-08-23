Фридману отказали в отмене санкций ЕС

Санкции Евросоюза в отношении основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана останутся в силе. Как следует из запроса бизнесмена в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), представители Совета ЕС Фридмана и не удосужились объяснить причины сохранения ограничений, пишут "Ведомости".