Российская газета

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Задайте вопрос о работе системы QR-кодов

Задайте вопрос о работе системы QR-кодов

Что происходит с QR-кодами на Госуслугах? Как получить QR-код, если переболел COVID, но к врачам не обращался? Для чего нужен QR-код подросткам и как его получить? Как поступить, если прививка сделана, а QR-код не отобразился в системе? Что будет с кодом, полученным после прививки, если человек заболел COVID?На эти и другие вопросы о работе портала госуслуг и системы QR-кодов ответят заместитель министра здравоохранения Андрей Николаевич Плутницкий и представители Минцифры в рамках горячей линии на RG.

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