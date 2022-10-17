Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине

Украинские националисты предложили награду за поимку экс-министра обороны ДНР Стрелкова Бывший руководитель ячейки запрещенной в России националистической группировки «Правый сектор»* в Одессе Сергей Стерненко объявил о награде в 10 тысяч долларов за поимку бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, более известного под фамилией Стрелков.
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