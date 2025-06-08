Трамп запретил критиковать Маска

Подробности скандала приводят иностранные СМИ, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.Глава Белого дома Дональд Трамп посоветовал своему подчиненному - вице-президенту - воздержаться от критики бизнесмена Илона Маска, чтобы оставить возможность возвращения.
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