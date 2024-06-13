Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

Скиф Туран

Официальный справочник «Статистика германского рейха» за 1910-1914 годы приводит статистику соотношений преступлений немцев и евреев. Скупка краденного евреями - в 5 раз больше чем христианами. Обман и подлог евреями – в 3 раза больше Торговый подлог – в 2 раза чаще Нарушение авторского права евреями - в 8 раз чаще Ростовщичество евреев – в 12 раз чаще Фальшивое банкротство у евреев – в 13 раз чаще. Если принять, что евреев в 100 раз меньше, чем христиан, то цифры увеличатся в 100 раз, на два порядка, то есть, соответственно, преступлений против собственности будут в 500-1300 раз чаще у евреев, чем у христианского населения. Кроме коммерческих преступлений, евреи превалируют и в ещё в таких тяжких преступлениях, как: торговля наркотиками, торговля людьми, в настоящее время, торговля человеческими органами, проституция, нелегальные азартные игры и даже обыкновенное воровство из карманов.