Цитата из новой статьи Р. Ищенко.Происходящее на Украине с 1989 года по настоящее время сравнивают с коллективным помешательством огромного количества людей.
Украинство как коллективное помешательство
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Украинство-это психическое заболевание,соразмерное шизофрении! Больных требуется держать в закрытых заведениях ,типа резервации.
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7 час.
ВС
Владимир Сергеев
Но и мы сами привлекаем к себе все европейское, американское и т д зло своим миролюбием, человеколюбием и украинолюбием. Создавая у зла иллюзию лёгкой победы над нами добренькими . И хотя добро потом все же побеждает зло, но обходится нам это очень дорого.
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30 мин.
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