Украинство как коллективное помешательство

ВС

Владимир Сергеев

Но и мы сами привлекаем к себе все европейское, американское и т д зло своим миролюбием, человеколюбием и украинолюбием. Создавая у зла иллюзию лёгкой победы над нами добренькими . И хотя добро потом все же побеждает зло, но обходится нам это очень дорого.