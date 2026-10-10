Депутат Кривоносов сообщил о кратном росте консульских сборов за срочные визы РФ

Консульские сборы за срочные визы в Россию для иностранцев выросли в несколько раз. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова.
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