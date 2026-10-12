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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон взял на себя вину за ошибку со стратегией: «Это было мое решение и в итоге с командой потеряли ценные очки»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон взял на себя вину за ошибочное стратегическое решение не проводить пит-стоп в режиме виртуального сейфти-кара на Гран-при Сингапура.

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