"Самая ужасная антироссийская пропаганда проистекает всегда почему-то от самих русских" (ц)

ЕА Евгений Алексеенко А я вижу последние 30 лет,даже в центре России,брошены,поля и леса заросли чепыгой!

Пульхерия Djem Большая территория, а людей мало. Да и время сложное. Вы же всё понимаете ,не страдайте фигнёй.