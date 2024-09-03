"Самая ужасная антироссийская пропаганда проистекает всегда почему-то от самих русских" (ц)

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Когда Путин в конце августа разрешил иностранцам, не согласным с нравственной политикой своих стран, обращаться за временным проживанием в России, я, честно говоря, напряглась.
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