БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Самая ужасная антироссийская пропаганда проистекает всегда почему-то от самих русских" (ц)

"Самая ужасная антироссийская пропаганда проистекает всегда почему-то от самих русских" (ц)

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Когда Путин в конце августа разрешил иностранцам, не согласным с нравственной политикой своих стран, обращаться за временным проживанием в России, я, честно говоря, напряглась.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
А я вижу последние 30 лет,даже в центре России,брошены,поля и леса заросли чепыгой!
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15 час.
Пульхерия Djem
Большая территория, а людей мало. Да и время сложное. Вы же всё понимаете ,не страдайте фигнёй.
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15 час.
Вадим Карепов
Надо привечать образованных иностранцев европейцев, американцев, а не тупых чурок, от которых только криминал....
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14 час.

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