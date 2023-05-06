Военное обозрение

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«Враг имеет успехи, горим»: понесшие наибольшие с начала года потери в Артёмовске украинские военные комментируют массированный удар

«Враг имеет успехи, горим»: понесшие наибольшие с начала года потери в Артёмовске украинские военные комментируют массированный удар

В результате массированного удара по позициям ВСУ, который продолжался в течение нескольких часов со вчерашнего вечера в Артёмовске, войска противника понесли наибольшие единовременные потери с начала года.

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