«Враг имеет успехи, горим»: понесшие наибольшие с начала года потери в Артёмовске украинские военные комментируют массированный удар

В результате массированного удара по позициям ВСУ, который продолжался в течение нескольких часов со вчерашнего вечера в Артёмовске, войска противника понесли наибольшие единовременные потери с начала года.
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